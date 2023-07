Elleve personer evakuert etter skred i Flåm

I alt elleve personer er evakuert etter at det i natt gikk et stort steinskred over E16 i Flåm i Sogn. Når dagslyset kommer, skal geolog vurdere rasstedet og den videre rasfaren.

E16 mellom Flåm og Aurland er helt stengt. Det er omkjøring via Rv 7 over Hardangervidda.

Politiet skrev på Twitter klokken 5.18 at fem personer var evakuert etter steinraset i Flåm i natt.

Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til Bergens Tidende at det nå dreier seg om elleve personer som er evakuert som et «føre var»-tiltak.

– Ingen personer, hus eller kjøretøy skal være tatt av raset, sier han.