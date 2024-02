Elevundersøkelsen: 10 prosent opplever mobbing

Antall elever som opplever å bli mobbet fortsetter å øke. Det viser resultatet fra årets Elevundersøkelse.

Samlet for alle trinn fra 5. trinn til videregående, er det 10 prosent av elevene som sier at de opplever mobbing. Det er små forskjeller mellom gutter og jenter, men fra 5 trinn til 10. trinn er det en større andel jenter som opplever mobbing.

På spørsmål om skolen gjorde noe for å hjelpe deg, svarer 36,3 prosent av de som er utsatt for mobbing at ingen voksne på skolen visste om det.

Undersøkelsen viser at mobbingen avtar med alder. Det er flere som blir mobbet på barnetrinnet enn på videregående.