Eldre kvinne funnet blodig i Oslo

En eldre kvinne ble funnet blodig i en leilighet på Majorstua i Oslo sent torsdag kveld. Kvinnen er skadd og kjørt til legevakta for behandling. Politiet sier til NRK at de ikke vet hva som har skjedd, og at de undersøker årsaken til skadene nå.