Elden stiller spørsmål ved DNA-beviset i Tengs-saken

Bistandsadvokat for Birgitte Tengs' foreldre, John Christian Elden, deler skepsisen til DNA-beviset som tiltalen bygger på og som aktoratet kaller «svært sentralt».

DNA-sporene fra den tiltalte 52-åringen på strømpebuksen til Birgitte Tengs kan ha smittet over før eller etter drapshandlingen, mener forsvarerne.

– Vi er ikke overrasket over de teoriene. De har vært kjent under hele etterforskningen. DNA-beviset er et bevis, men hvor sterkt det er - det er jo det man skal ta stilling til gjennom bevisførselen. Det man vet om DNA er at det rent faktisk er avsatt og funnet der. Man vet ikke ved den undersøkelsen når det er avsatt, på hvilken måte eller eventuelt via hvilke personer. Så det er jo der bevisførselen i denne saken vil stå. Om denne saken står seg eller ikke mot en fellende dom, sier Elden.

Han er også usikker på om retten får et godt nok svar på 27 år etter på hvor tiltalte var natt til 6. mai 1995.

– Vi er redde for at vi ikke kommer noe videre med det. Det har vært eksaminert omkring det. Han sier at han ikke har noen nærmere opplysninger. Vi har ingen ess i ermet på hvor han måtte ha vært eller hva han måtte ha gjort. Annet enn at det han forteller like gjerne kan ha vært riktig som feil, sier Elden.