Elden skal se på Espås-drapet

John Christian Elden er oppnevnt som bistandsadvokat og skal gå gjennom etterforskningen av drapet på Trude Espås (20) i Geiranger for 25 år siden. Espås ble voldtatt og drept i Geiranger 8. august 1996, og siden har saken vært en uoppklart drapssak. TV 2 melder at Elden er oppnevnt etter ønske fra offerets mor. – Det preger henne at drapet på datteren ikke er oppklart. Det har gått lang tid siden ugjerningen, men det er en grunn til at drapssaker i Norge ikke foreldes. Denne saken vil bli forfulgt helt til gjerningsmannen er tatt, sier Elden. Han skal gå gjennom 25.000 sider med politidokumenter fra etterforskningen.