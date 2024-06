EL og IT Forbundet i streik fra torsdag morgen

EL og IT Forbundet tar ut 319 medlemmer i streik fra torsdag morgen etter at det natt til torsdag ble brudd i IKT-meklingen.

Det er Abelia fra NHO og ansatteorganisasjonen El og It-forbundet fra LO som har forhandlet om IKT-overenskomsten. Fristen for å bli enige var midnatt natt til torsdag.

To timer på overtid meldte EL og IT Forbundet til Riksmekleren at det ikke var mulig å komme til enighet. Dermed blir det streik fra torsdag morgen.

(NTB)