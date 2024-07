Ekteparet Obama støtter Kamala Harris som presidentkandidat

Tidligere president Barack Obama og hans kone Michelle Obama støtter Kamala Harris som Demokratenes neste presidentkandidat. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Obama uttrykte sin støtte til Harris i en video fredag, skriver Reuters og flere amerikanske medier.

– Vi ringte for å si at Michelle og jeg ikke kunne vært stoltere over å støtte deg og for å si at vi skal gjøre alt vi kan for å få deg gjennom dette valget og inn i Det hvite hus, sa Barack Obama til Harris i videosamtalen, skriver NTB.

– Jeg er stolt av deg. Dette kommer til å bli historisk, fortsatte tidligere førstedame Michelle Obama.

Harris uttrykte på sin side en stor takk for støtten.

Med det føyer Obama seg inn i rekken av høytstående demokrater som støtter Harris.

Harris virker å være den mest sannsynlige presidentkandidaten til Det demokratiske partiet etter at sittende president Joe Biden trakk seg søndag.

Her får Kamala Harris beskjed i en telefonsamtale om at ekteparet Obama støtter hennes kandidatur: