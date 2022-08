Eksplosjoner nær russisk flybase på Krim – fem skadde

Det har gått av eksplosjoner ved den russiske militærflybasen Novofedorivka på Krim-halvøya tirsdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti er fem personer fraktet til sykehus, inkludert ett barn.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at det ikke er snakk om et angrep, men at ammunisjon ble detonert ved flybasen, skriver flere russiske nyhetsbyrå.