Eksplosjon ved flyplassen i Kabul

Ifølge CNNs korrespondent hos Pentagon, Barbara Sarr, skal det ha vært en eksplosjon ved flyplassen i Kabul.

Pentagon-talsmann John Kirby bekrefter at det skal ha vært en eksplosjon ved flyplassen på Twitter. Det samme gjør to andre kilder til CNN. Ifølge Pentagon er skadeomfanget foreløpig ikke kjent.

– Vi kan bekrefte at det har vært en eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul. Skadeomfanget er uklart, skriver Kirby.

I forkant av hendelsen kom det advarsler om at flyplassen kunne være mål for et angrep.

Utenriksdepartementet har tidligere bedt folk om å holde seg unna flyplassen i Kabul på grunn av trusselbildet. Forsvaret sier det kom inn en konkret trussel mot flyplassen i går.