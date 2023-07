Eksplosjon i rettslokale i Kyiv

En eksplosjon skal ha gått av i et rettslokale i hovedstaden Kyiv i Ukraina. Det melder Reuters. Eksplosjonen er foreløpig ikke bekreftet.

Det ukrainske politiet melder på appen Telegram at en gjenstand skal ha blitt detonert på et toalett i rettslokalet. Gjenstanden skal ha blitt tatt med av en mann som skulle i et rettsmøte

Det ukrainske politiet skal være på stedet, og etterforsker hendelsen. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Innenriksminister Igor Klymenko bekrefter aksjonen, melder AFP.

Ifølge ham er etterforskningsteam, spesialstyrker, bombeeksperter og andre tjenester på åstedet.