Eksplosjon i Pakistan – minst 30 drept og 147 skadd

Det har vært en eksplosjon i en moské inne i en politibygning i byen Peshawar i Pakistan, melder Reuters. 32 personer skal være drept i angrepet og over 147 er skadde, ifølge en talsperson for sykehuset like etter kl 12 norsk tid mandag.

– Det er flere døde personer. Det er en nødsituasjon, sier politisjef Muhammed Ljaz Khan til AFP.

– En del av bygningen har kollapet og vi tror at flere personer befinner seg under der, sier polititjenestemann Sikandar Khan.

Eksplosjonen skjedde under ettermiddagsbønnen rundt klokken 11.30 lokal tid.

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan fordømmer angrepet som han kaller for et selvmordsangrep utført av terrorister.

Sist gang det var en stor eksplosjon i Peshawar var i mars i fjor, da et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i byen førte til at 56 mennesker mistet livet.