Eksplosjon i enebolig på Skedsmokorset

Nødetatene har torsdag ettermiddag rykket til Skedsmokorset i Lillestrøm, hvor det har vært en eksplosjon i en enebolig.



– Det er en liten propanboks til en turbrenner som har eksplodert på kjøkkenet. En person var i rommet hvor det smalt, og to andre var på eiendommen, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.



To av personene kjøres til Ahus for en sjekk, men ingen av dem skal ifølge Marstad være alvorlig skadet. Det er store materielle skader på stedet.



– En gavlvegg er skjøvet ut fra grunnmuren og flere vinduer er blåst ut. Boligen er ubeboelig, så vi kobler fra vann og strøm og setter i gang etterforskning i håp om å finne ut hvorfor den eksploderte.



Vaktleder Leif Høyland i Øst 110-sentralen til NRK at også brannvesenet er på stedet. Ifølge han skal det ikke være noe fare for nærliggende bygg.