Ekspertgruppe ledet av NVE anbefaler regjeringen 20 nye områder for havvind

NVE presenterer nå sin rapport om områder for havvind. De anbefaler regjeringen å åpne for havvind i 20 nye områder.

– Sammen med flere direktorater og fagmiljøer har vi identifisert 20 havområder med gode vindressurser, der interessekonfliktene mellom miljø, fiskeri og andre næringer er relativt lave, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Områdene må utredes nærmere for å finne de arealene som er best egnet for havvind. Områdene som nå pekes på, kommer i tillegg til de hvor det allerede er vedtatt utbygging.