Ekspert tror fregatten er tapt

En ekspert på skadeomfang på marine konstruksjoner anslår at fregatten KNM «Helge Ingstad» har så store skader etter kollisjonen at opp mot 80 prosent av utstyret må skiftes ut. Han tror ikke at fregatten vil komme i drift igjen, skriver Aftenposten.