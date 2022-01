Eks-rådgiver hevder Boris Johnson løy om hagefest

Boris Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings hevder britenes statsminister løy til parlamentet om foranledningen til hagefesten i statsministerboligen 20. mai 2020, melder Sky News.

I et blogginnlegg skriver Cummings at han forsøkte å advare Johnson da det ble stilt spørsmål ved om hagefesten var i strid med smitteverntiltakene.

Invitasjonen ble sendt ut av Johnsons sekretær og gjestene ble oppfordret til å ta med sin egen alkohol (BYOB).

– Statsministeren kjente til invitasjonen, han visste at det var en fest og han løy til parlamentet, skriver Cummings.

Da Johnson forklarte seg for parlamentet fortalte han at han trodde han deltok på et arbeidsrelatert arrangement.

Cummings sier at han er villig til å vitne under ed om det som skal ha skjedd.

Cummings var inntil november 2020 en av statsminister Boris Johnsons nærmeste rådgivere, da han fikk sparken med umiddelbar virkning.