Eirik Jensen kjørt ut av fengsel

Eirik Jensen ble kl. 18.45 i dag kjørt ut av Kongsvinger fengsel.

Jensen ville ikke gi en kommentar til pressen.

Jensens samboer, Ragna Lise Vikre, er glad for at samboeren nå blir løslatt:

– Det er en glede for meg å hente Eirik ut av fengselet i dag, endelig.

Hun sier hun har jobba 1,5 år med å få ham ut av fengselet.

Vikre tror ikke han må inn i fengsel igjen

– Han sa at han var veldig glad og lettet for utfallet og at kriminalomsrogen har tatt en riktig avgjørelse.

Vikre forteller også at hun har vært svært bekymret for Jensen, som ifølge henne har virket utslitt og «redusert».

– Nå skal vi kjøre hjem og prøve å få mest mulig ro og få Eirik på beina så fort som mulig. Det tenker jeg at jeg kanskje kan bidra med.