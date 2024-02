Eide: – Russiske myndigheter bærer et stort ansvar

Utenriksminister Espen Barth Eide sier til NRK om dødsfallet til Aleksej Navalnyj at dette er en trist dag for demokratiet.

– Dette er en dypt tragisk nyhet og en trist dag for demokratiet. Navalnyj var en politisk fange som døde i russisk fengsel og det betyr at russiske myndigheter bærer et stort ansvar, sier han.

Også partileder i Frp, Sylvi Listhaug, sier at dette er en trist dag.

– Ikke bare tar Putins regime livet av uskyldige ukrainere og sender egne soldater i døden som kanonføde, men fengsling, forfølgelse og drap på politiske motstandere er dessverre heller ikke noe nytt i Russland, sier hun.