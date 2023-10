Egypt sier Rafah-grenseovergangen er åpen

En talsperson for det egyptiske utenriksdepartementet sier at grensen er åpen, og at Egypt ikke er ansvarlige dersom utenlandske borgere ikke slipper ut. Det skriver Reuters.

Videre kommer talspersonen med kritikk mot dem som holder Egypt ansvarlig for stengingen av Rafah «til tross for målrettede israelske angrep og hindring av nødhjelp».