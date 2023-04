Ed Sheeran i retten for brot på opphavsretten

Musikar Ed Sheeran var i retten tysdag i samband med ein høgprofilert rettssak om opphavsrettane til songen «Thinking Out Loud».

Sheeran er skulda for brot på opphavsretten ved å kopiere frå Marvin Gaye hitten «Let's Get It On».

Det er av arvingane til Ed Townsend, som skreiv songen saman med Gaye, som fører søksmålet mot Sheeran.

Gaye døde i 1984 og Townsend døde i 2003.

I 2022 blei det også ført søksmål mot Sheeran grunna brot på opphavsrett i songen «Shape of You». Den gongen vann Sheeran rettssaka.