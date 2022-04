E6 i Lillestrøm stengt etter dødsulykke

Det har vært en front mot front ulykke på E6 ved Olavsgård i Lillestrøm onsdag kveld.

– Én person er omkommet, melder poltiiet i Øst.

– Bilen kjørte nordover i sørgående retning, og like etter fikk vi melding om at den har kjørt inn i et vogntog, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Kristian Loraas til NRK.

Veien vil være stengt en godt stund utover natten, tvitrer politiet i Øst.

Ifølge Vegtrafikksentralen,skal ulykken ha skjedd rett før Hvamkrysset i retning Oslo. De omtaler ulykken som alvorlig, og opplyser at omkjøring blir skiltet via RV 22 Kjellerholen