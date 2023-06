E39 stengt i Nordhordland

E39 er stengt mellom Vikanestunnelen og Vikesundtunnelen ved Romarheim i Nordhordland.

Det har gått et ras over veien med flere større steinblokker, et tre og en del jord, ifølge Vegtrafikksentralen.

– Det er opplyst å være store steiner på flere hundre kilo. Ingen kjøretøy eller boliger er truffet av raset, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Veien er helt stengt på stedet. Entreprenør er på vei.

Det er uavklart hvor lenge veien kommer til å være stengt.

– Vi venter på en geolog som kan avgjøre om området er trygt, eller om det kan være fare for nye ras, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt.

(NTB/NRK)