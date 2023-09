E39 opna igjen etter trafikkulukke nord for Bergen

E39 er opna igjen etter ei trafikkulukke like sør for Nordhordlandsbrua i Åsane i Bergen kommune søndag formiddag. Det var to bilar og tre personar involvert i ulukka, som skjedde delvis front mot front. Politiet skriv på X/Twitter at dei har avhøyrt begge sjåførane.