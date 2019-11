E39 kan rase ut etter vannlekkasje

Grunnen under en del av E39 Åsanevegen i Bergen kan rase ut etter at 750.000 liter vann på avveie har gravd ut jordmasser under veien. Veien, som er hovedinnfartsåre til Bergen fra nord, er stengt på ubestemt tid. Geologer skal nå undersøke skadene.