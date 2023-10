E24: Venn av næringsministeren fekk leiarstilling i departementet

Ein venn av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har fleire gonger fått mellombelse leiarstillingar i statsråden sitt departemenet, melder E24. Først då ho søkte fast jobb, blei Vestre bedt om å vurdera eigen habilitet, skriv avisa.

– At me er venner, og det at det å få eit embete som avdelingsdirektør er ein fordel, gjer at eg er inhabil eller nær grensa til inhabil i tilsettingssaken. Eg legg til grunn at eg har vore inhabil, eller nær grensa til inhabil, ved dei tre administrative avgjerdene, seier Vestre til E24.

Nærings- og fiskeridepartementet held nå på med å tilsetta ein ny avdelingsdirektør, og det er i samband med denne saka at habilitetsspørsmålet har kome opp. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har tatt over som settestatsråd for Vestre i tilsettingssaka, skriv regjeringa på sine nettsider.

Vestre seier han den 5. oktober blei gjort merksam på at Sandvik ved fleire høve hadde vore fungerande- og konstituert avdelingsdirektør i departementet. Sandvik har ved tre tilfelle fått dei mellombelse rollane medan Vestre var statsråd.

Vestre forsikra seg om at embetsverket var kjend med vennskapet då han blei næringsminister 14. oktober 2021, skriv avisa. Sandvik har jobba i departementet sidan 2014, og har også hatt stilllinga som avdelingsdirektør i periodar før Vestre blei statsråd.

Næringsministeren er likevel tydeleg på at det har skjedd feil i prosessen, skriv avisa.

– Det er det ingen tvil om. Det er uheldig, og det er mitt ansvar. Alt som skjer i dette huset er mitt ansvar, seier Vestre til E24.