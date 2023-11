E24: Regjeringa vil øke pensjonsalderen

– For at pensjonssystemet skal være bærekraftig over tid, både for hver og en av oss og for statsfinansene, så må vi gjøre justeringer fremover, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) til E24.

Hun håper på et bredt forlik i Stortinget om ny pensjonsreform. Det skjer etter at Pensjonsutvalget i fjor la fram forslag til justering av pensjonsreformen fra 2011.

Et av målene med ny pensjonsreform blir å øke pensjonsalderen, bekrefter Brenna til avisa. Hun sier likevel at de ønsker å øke grensen gradvis.

I fjor foreslo Pensjonsutvalget å innføre det de kalte «normert pensjonsalder», hvor grensa på 67 år erstattes med en bevegelig grense som øker trinnvis. Brenna bekrefter til avisa at regjeringa er enig i hovedtrekkene i fjorårets rapport.