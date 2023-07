E24: Ola Borten Moe (Sp) innrømmer brudd på habilitetsregler

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer brudd på regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp i våpenselskapet Kongsberg Gruppen. Han sier han også har brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel.

Borten Moe sier han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.



Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Ola Borten Moe til E24.

Regjeringsmedlemmene skal vise «stor aktsomhet» med aksjer. De skal ikke eie eller handle med aksjer hvis det kan «være egnet til» å svekke tilliten til statsråden, regjeringen eller departementene.

Han sier han ønsker å fortsette som statsråd, men at det forutsetter at han har tillit.

Tidligere denne uken stilte E24 en rekke spørsmål til Borten Moe om et aksjekjøp han gjorde i Kongsberg Gruppen 5. januar i år. Da kjøpte han aksjer for 415.000 kroner i våpenselskapet, gjennom sitt heleide selskap Skjefstad Vestre AS.

En uke senere, 13. januar, annonserte regjeringen at de ville inngå en kontrakt om kjøp av ammunisjon for inntil 2,6 milliarder kroner fra Nammo på Raufoss. Det var den største kontrakten i Nammos historie.