E24: Innrømmer feil i Solberg-saka

Statsministerens kontor innrømmer no feil i måten dokument i Solberg-saka blei journalført på.

Det melder E24.

– I denne saka har vi oppdaga at inn- og utgåande saksdokument, som skulle vore journalført, i staden har blitt arkivert som organinterne dokument, seier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til E24.

Sindre Finnes gjorde 3290 aksjehandlar medan Erna Solberg var statsminister.

Solberg slår sjølv fast at ho var inhabil i fleire av sakene. Økokrim meiner at det ikkje er grunnlag for etterforsking og at Finnes har krav på å bli sett på som uskuldig.