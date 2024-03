E24: Amerikansk dommer godkjenner SAS’ redningsplan

Den amerikanske dommeren Michael E. Wiles har tirsdag godkjent SAS’ omfattende redningsplan under et rettsmøte i New York, skriver E24.

– Det har vært en veldig komplisert prosess. Vi har mye jobb igjen, uttaler SAS-sjef Anko van der Werff etter dommerens beslutning, ifølge E24.

De fleste kreditorene var enige i planen i forkant av møtet, ifølge næringslivsavisa.

Siden 2022 har SAS vært i en prosess med å prøve å redde selskapet fra konkurs. Det har de gjort blant annet ved å være under konkursbeskyttelse i USA gjennom det såkalte Chapter 11.

SAS har blant annet søkt å hente inn mer egenkapital gjennom nye eiere. Målet var å hente 9,5 milliarder kroner i frisk egenkapital.

Nå vil SAS rekonstruere selskapet i Sverige. Dagens aksjer tas av børs, og aksjonærene mister derfor alle verdiene de har i selskapet.