E18 ut av Oslo utsettes for at vegvesenet skal få kontroll på kostnadene

E18 ut av Oslo blir forsinket. Årsaken er en økning i kostnadene på tre milliarder kroner.

Det nye kostnadsanslaget for strekningen på E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru, som ble gjennomført i november 2022 viser en kostnadsøkning på rundt tre milliarder kroner sammenlignet mot tidligere anslag fra november 2021.

– Den store kostnadsøkningen, sammen med reduserte planmidler, gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering. Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over, men det må vi komme tilbake til, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en pressemelding.