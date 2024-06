E16 øst for Bergen åpnet for fri ferdsel

Etter to drøye uker med kolonnekjøringer og råd om omkjøring er E16 mellom Langhelle og Bogatunnelen åpen for fri ferdsel.

Mandag for drøyt to uker siden gikk det et steinsprang på strekningen, som har tatt tid å rydde opp i. (NTB)