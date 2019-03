E16 Filefjell er opna

Fjellovergangen over Filefjell er opna att for fri ferdsle etter at det har vore kolonnekøyring på grunn av uvêr sidan laurdag morgon. Det er framleis kolonnekøyring over fv. 52 Hemsedalsfjellet og E134 Haukelifjell. Rv. 7 Hardangervidda er stengd.