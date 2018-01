E134 Haukelifjell er helt stengt

E134 over Haukelifjell er helt stengt for trafikk, melder Statens Vegvesen. Årsaken er uværet som raser i fjellet. Det er kolonnekjøring på Rv 9 Hovden–Haukeli. Fjellovergangene over E16 Filefjell og Rv 52 Hemsedal er åpne.