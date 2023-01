E134 åpnet for kolonnekjøring

E134 over Haukelifjell er i natt åpna for kolonnekjøring etter å ha vært stengt på grunn av uvær i fjellet. det melder Vegtrafikksentralen sør.

Riksveg 7 over Hardangervidda er fortsatt stengt for all trafikk fram til klokka 9