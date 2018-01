E134 åpnet for kolonnekjøring

E134 over Haukelifjell er åpne for kolonnekjøring etter å ha vært stengt i flere timer søndag. Årsaken har vært uvær og fare for ras. Kolonnekjøring er innført av hensyn til opprydningsarbeidet. Rv 9 Hovden–Haukeli er åpen for fri ferdsel.