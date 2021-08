Dyttet stein ut i vei for MC-fører

En motorsyklist behandles for lettere skader etter at vedkommende kjørte på en steinblokk som ble dyttet ut i veien. Fire personer skal ha stukket fra stedet. Hendelsen skjedde i Langnesbakken rundt midnatt, ifølge Troms politidistrikt. – Idet en lett MC kom kjørende, ble en steinblokk dyttet ut i veien av fire personer. De fire stakk fra stedet like etterpå. Det oppsto skader på motorsykkelen, og fører ble lettere skadd, melder operasjonssentralen. Politiet ber eventuelle vitner melde seg. Eventuelle vitner bes melde seg til politiet.