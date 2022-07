Dyreste sommerstrømmen noensinne mandag

Døgnprisen for strømområdet NO2, som omfatter Sørvest-Norge, passerer 3 kroner per kilowattime mandag, viser oversikten til Nord Pool. Det er første gang det skjer på sommerstid.

Prisen vil være 3,01 kroner per kilowattime for strømområdet som omfatter Vestland sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. Dette er innkjøpsprisen, før nettleie, avgifter og strømstøtte.

Døgnprisen er den høyeste i år, og er bare slått av to dager før jul i desember i fjor, viser Nord Pools historikk.

I Oslo-området og Vestlandet nord for Hardangervidda blir døgnprisen mandag 1,79 kroner per kWt. I Midt-Norge og Nord-Norge forblir døgnprisen svært lav, på 3,29 øre per kWt.