Dyrere å feile i trafikken

Fra 1. januar risikerer man langt høyere gebyrer for å bryte trafikkreglene. Feilparkering på handikapplass, fortau eller gangfelt skal straffes med et gebyr på 900 kroner. Gebyret for å stå over makstid på avgiftsplass økes fra 300 til 600 kroner.