Dyreparken i Kristiansand vurderer ta inn ulovlig importert kattedyr

Dyreparken i Kristiansand vil vurdere å ta inn den ulovlig importerte servalen Niño dersom myndighetene ber dem om det.

– Det er et kjempeproblem at dyr holdes ulovlig. Dersom vi kan bidra til at ulovlig dyrehold blir slått ned på, vil vi gjerne det, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken i Kristiansand til Fædrelandsvennen.

De har ikke planlagt å ta inn kattedyret, men Axelsen mener de kan bidra som en god midlertidig løsning,

– Dersom det er en plan for veien videre, går det an å hjelpe midlertidig. Det er en vurdering vi må ta dersom vi får en forespørsel, sier hun.

I slutten av juni ble servalen, som har navnet Niño, observert på rømmen utenfor Bergen. Eieren av dyret, en ung kvinne, er siktet for å ha dyret som husdyr, og for å ha innført servalen til Norge.

Kvinnen har erkjent straffskyld, men etter at kvinnen fikk tak i den rømte servalen, har hun og Niño holdt seg skjult for politiet. Hun fikk servalen i desember 2021, og den er født i et oppdrett i Russland, skal kvinnen ha opplyst i avhøret.

Miljødirektoratet har ennå ikke fattet vedtak om servalen skal avlives.

– Vi har ikke besluttet avliving av dyret, men per dags dato ser vi dessverre ingen gode løsninger for å ta vare på servalen. Det er viktig at folk er klar over at hold og innførsel av ville dyr er strengt regulert i Norge, og at ulovlig hold kan føre til straffereaksjoner og i mange tilfeller avliving av dyret, sa seksjonsleder Janne Øvrebø Bonhorst i Miljødirektoratet til NTB 6. september.

(NTB)