Dyraste bitcoin på to år

Prisane på bitcoin steig med 8 prosent måndag, til over 47.000 amerikanske dollar. Det er det høgaste nivået på to år, skriv Wall Street Journal. Men det er framleis godt under toppnivået på 67.000 dollar i 2021.

Det amerikanske finanstilsynet vurderer no om det skal bli enklare å kjøpe og selje bitcoin, for eksempel gjennom fond. Dette kan vere ein av årsakene til at prisane no stig, skriv Forbes.