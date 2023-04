Dyp splittelse i USA etter Trump-tiltale

49 prosent av amerikanerne støtter statsadvokaten i New York som har tatt ut strafferettslig tiltale mot tidligere president Donald Trump. Det viser en ny meningsmåling fra Ipsos for nyhetsbyrået Reuters.

Blant republikanerne sier 58 prosent at de ønsker Trump som partiets presidentkandidat i 2024. Bare 21 prosent ønsker Florida-guvernør Ron DeSantis.

40 prosent av de spurte republikanerne sier at rettssaken mot Trump gjør at det er mer sannsynlig at de vil stemme på ham i presidentvalget neste år. Bare 12 prosent sier at rettssaken gjør det mindre sannsynlig.