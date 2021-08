Dylan anklages for seksuelt misbruk

En kvinne har saksøkt den verdenskjente musikeren Bob Dylan (80) for angivelige seksuelle overgrep på 1960-tallet. Kvinnen var et 12 år gammelt barn da hun hevder at Dylan forgrep seg seksuelt på henne over en seks ukers periode i 1965.

De angivelige overgrepene skjedde i en leilighet som tilhørte Dylan i New York, ifølge rettspapirene.

– Dylan utnyttet sin status som musiker til å skaffe J.C. alkohol og narkotika og seksuelt forgripe seg på henne gjentatte ganger, står det i søksmålet.

Kvinnen anklager også Dylan for å ha truet henne fysisk.

I en uttalelse til USA Today sier en talsmann for Dylan at «den 56 år gamle påstanden er usann og kommer til å bli kraftig imøtegått».