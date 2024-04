Dutty Dior ble funnet død i musikkstudio

Søndag ble det kjent at den norske artisten og rapperen Dutty Dior, har gått bort. Kristoffer Castin Åman, som er hans egentlige navn, ble 27 år gammel.

– I dialog med de etterlatte kan politiet bekrefte at Kristoffer Castin Åman ble funnet død i et musikkstudio, sier Einar Nandrup, fungerende leder av avsnitt for mistenkelige dødsfall ved Oslo politidistrikt, til Dagbladet.

Han sier til avisen at familien ønsker ro i den svært krevende tiden etter dødsfallet.