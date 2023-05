DSA uroa for Zaporizjzja-kraftverket

Direktoratet for strålevern- og atomtryggleik (DSA) ser alvorleg på situasjonen ved atomkraftverket i Zaporizjzja.

Måndag morgon blei anlegget kopla frå all ekstern straumforsyning. Nedkjøling av atomreaktorane skjer no med dieselaggregat.

– Vi er uroa for den siste utviklinga, på toppen av at det er krig i nærleiken av eit operativt kjernekraftverk. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har sett ei rekke tiltak for trygg drift, og alle er brotne, seier seksjonssjef Ingar Amundsen i DSA.

Kjernekraftverket er det største i Europa. Direktoratet opplyser at det er sjuande gong anlegget må ty til dieselaggregat for å kjøle anlegget.

Dei tøffe arbeidsforholda ved kraftverket går òg ut over vedlikehaldsarbeidet.

– På sikt kan det auke risikoen for at det skjer hendingar eller ulukker. IAEA er på plass, og hovudfokuset deira er tiltak ved anlegget dersom noko skulle skje, seier Amundsen.