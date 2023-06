Drukning etterforskes som drap

Drukningen i Østersjøen utenfor Sverige etterforskes som drap. Det melder Aftonbladet.

Det ble tidligere i dag bekreftet at en mor og et barn døde etter etter å ha falt over bord fra en ferje torsdag.

– Vi har innledet en drapsetterforskning. Det er ingen mistenkte i saken, sier aktor Stina Brindmark ved Aktorkammeret i Karlskrona i Sverige.

Den 35 år gamle moren og det syv år gamle barnet var polske. Etter en omfattende redningsaksjon ble de fraktet til Kalrskrona sykehus, men begge døde.

Svensk politi ber vitner som vet noe om hendelsen om å melde seg.