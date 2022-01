Dronningen tar alle titler fra prins Andrew

Storbritannias omstridte prins Andrew vil ikke lenger bære tittelen hans kongelige høyhet. Alle rollene hans vil bli gitt til andre medlemmer av kongefamilien.

En dommer i New York besluttet i går at det sivile søksmålet mot prins Andrew skal behandles. Han er anklaget for overgrep mot Virginia Giuffre for 21 år siden.

Dronningen har kommet med en uttalelse på hjemmesiden til den britiske kongefamilien. «Etter avtale og med godkjenning av dronningen, har hertugen av Yorks kongelige og militære ærestitler blitt returnert til dronningen. Hertugen vil fortsatt ikke gjøre offentlige opptredener og forsvarer seg i saken som en privatborger.»