Dronning Margrethe av Danmark har korona

Dronning Margrethe av Danmark testa tysdag kveld positivt for korona, melder det danske kongehuset. Dronninga har milde symptom, og er no på Amalienborg slott i København. Dronninga skulle ha reist til Noreg på vinterferie i dag, men denne turen er no avlyst, skriv slottet i ei pressemelding.