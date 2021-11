Droneangrep mot statsministerbolig i Irak

Den irakiske statsministerboligen ble truffet av et droneangrep natt til søndag. Statsministeren er uskadd.

Statsminister Mustafa al-Kadhemis residens ligger i den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad.

Innbyggere i Bagdad hørte lyden av en eksplosjon, og deretter lyd fra skytevåpen, fra retningen der den grønne sonen ligger i. Området er tilholdssted for regjeringskontorer og utenlandske ambassader.

Sikkerhetskilder opplyste først at det dreide seg om et rakettangrep, men senere opplyste myndighetene at det var et angrep utført med en væpnet drone. (NTB)