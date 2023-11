Droneangrep mot Moskva

Russland skal ha skutt ned 20 ukrainske droner natt til søndag. Det melder landets forsvarsdepartement. Ifølge Reuters sier Moskvas ordfører at angrepet var rettet mot Moskva.

Dronene ble skutt ned ved regionene Moskva, Kaluga, Tula og Brjansk. I Tula ble en person såret da dronerester falt ned i et leilighetsbygg.

De første meldingene om droneangrep kom klokka 2.30 norsk tid.

Natten før var det et stort angrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv. Den ukrainske presidenten at over 70 droner hadde blitt skutt mot Kyiv. Fem personer ble skadet da nedskutte droner traff flere bygninger.