Drivstoff-feil førte til motorstans

Sjøfartsdirektoratet opplyser om at det var en feil i drivstoffsystemet som førte til at Hurtigrute-skipet MS Kong Harald fikk maskinstans og sto i fare for å drive mot land i Hustadvika i Møre og Romsdal i går kveld.

Feilen oppsto på grunn av slitasje, skriver direktoratet.

– Det er flere forhold ved hendelsen som vil kreve videre oppfølging. Sjøfartsdirektoratet har i dag hatt to inspektører om bord for undersøkelser, i tillegg til fagfolk ved hovedkontoret i Haugesund, opplyser direktoratet.