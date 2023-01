Driftsstans på Johan Sverdrup etter strømtrøbbel

Onsdag ettermiddag stoppet driften av Johan Sverdrup opp i to timer, etter at to strømkabler var ute av drift.

Bruddet oppsto på kablene som leverer strøm fra fastlandet til oljefeltet, skriver Energiwatch.

De to kablene har en samlet kapasitet på 300 MW og begge ble meldt inn som borte på grunn av en ukjent, uplanlagt feil.

Feilen inntraff ved 12-tiden og drøye to timer senere var strømmen tilbake på den ene kabelen. I skrivende stund er strømmen ikke tilbake på den andre kabelen og oljefeltet driftes nå med redusert kapasitet.

– Det oppsto i formiddag et utfall av kraftforsyningen fra Haugsneset omformerstasjon som medførte en kortvarig driftsstans på Johan Sverdrup, sier Gisle Ledel Johannessen, pressetalsperson i Equinor til EnergiWatch. (NTB)